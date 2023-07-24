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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 || LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 2023 taban puanları belli oldu mu? İşte MEB yerleştirme tarihleri...

Güncelleme Tarihi:

#LGS 2023#LGS Boş Kontenjanlar#LGS Taban Puanları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:59

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mercek altına alındı. Lise sonuçlarının sonuc.meb.gov.tr'de erişime açılmasıyla öğrenciler hangi liselere gideceğini görüntüleyebiliyor. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı. LGS yerleştirme sonuçları sonrasında da kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Peki LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS 2023 taban puanları belli oldu mu? İşte o konu hakkında bilgiler...

1/5LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 || LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak LGS 2023 taban puanları belli oldu mu İşte MEB yerleştirme tarihleri...

LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları, yerleştirme sonuçlarının 24 Temmuz günü erişime açılmasının ardından gündeme geldi. 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Lise yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt ve nakil süreci de başlayacak.

2/5LGS 2023 BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS 2023 BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak MEB'in detayları paylaşması bekleniyor.

3/5ÖĞRENCİLERİ YÜZDE 95İ YERLEŞTİ

ÖĞRENCİLERİ YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

4/5LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 || LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak LGS 2023 taban puanları belli oldu mu İşte MEB yerleştirme tarihleri...

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

5/5NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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#LGS 2023#LGS Boş Kontenjanlar#LGS Taban Puanları