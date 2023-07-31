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LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI || 2023 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#LGS Boş Kontenjan#Boş Kontenjanlar#LGS
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:08

LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 24 Temmuz tarihinde açıklandı. 2023 LGS boş kalan kontenjanlar ve taban puanları bilgisi, 2023 lise tercih sonuçlarının meb.gov.tr'de erişime açılmasının ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı Peki, 2023 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? İştei LGS boş kontenjan sorgulama ekranı...

1/5LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI || 2023 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu

4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Lise yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt ve nakil süreci de başladı. Şimdi ise gözler LGS boş kontenjan bilgilerine çevrildi. Peki, LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler

2/5LGS 2023 BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS 2023 BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak MEB'in detayları paylaşması bekleniyor.

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/5ÖĞRENCİLERİ YÜZDE 95İ YERLEŞTİ

ÖĞRENCİLERİ YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

4/5LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI || 2023 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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5/5LGS 2023 NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS 2023 NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS 1. nakil sonuçları (2. Tercih) olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları açıklandı. E-Okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

LGS 2023 1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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