LGS başvurularıyla ilgili önemli açıklama: 2020 LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS (Liselere Geçiş Sistemi) başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. 7 Haziran 2020’de gerçekleşecek LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirten Selçuk, kılavuzun yayınlanacağı tarihi açıkladı. Peki, LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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Henüz erteleme kararı çıkmayan 2020 LGS'nin başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla LGS başvuru kılavuzunun yayınlanacağı tarih hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Sınavın tarihini hatırlatan Selçuk, başvuruların ise otomatik olarak bildirileceğini bildirdi. Peki, LGS 2020 başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:
"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."
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LGS ERTELENECEK Mİ?
MEB bünyesindeki bazı sınavların ertelenmesi ardından LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği soruları gündeme gelmişti. LGS tarihine ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, şöyle konuşmuştu:
"LGS, zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz ama zorunlu olarak ertelenme durumu doğarsa elbette tedbir alırız. Sınav, sadece ilk dönemin konularını içerecek. Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız. Bu yıl (LGS'ye) 500 bin dolayında öğrenci daha sınava girecek. Çağ nüfusu 1 milyon 700 bin civarında oldu. Onlar 9'uncu sınıfa geldiler. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. 'Bizim şansımız azaldı' diye düşünmesinler. Hayır azalmadı. Biz geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık, bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. 8. ve 12. sınıfta olan öğrencilerin hep bizden istediği bir şey vardı; ikinci dönem okulu tatil edin, biz evde çalışalım diye. Buyrun size öyle bir dönem. Bir taraftan da avantajlı bir durum."
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LGS KONULARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Eğiyim Bakanı Selçuk, "Biz sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz. Ama fiili bir durum oldu, zorunlu olarak ertelenme ihtiyacı doğdu, elbette biz de ulusal anlamdaki duruma bakarız. Depremden dolayı Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken sorun yaşadılar. O nedenle LGS'de sadece ilk dönemin konularını içerecek şekilde düzenlemek üzere bir çalışma yaptık. Hem YKS'de hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacağını hafta başında ilan edeceğiz" dedi.