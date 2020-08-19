LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2020 nakil sonuçları için geri sayım
LGS nakil tercihleri için süreç devam ediyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuru süreci başladı. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınıyor. LGS 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. Peki LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS tercih sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. LGS nakil başvuruları iki dönem halinde alınıyor. LGS 2. tercih başvurularının ardından sonuçları 17 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvim içerisinde LGS 3. tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi…
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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları 24 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
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Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.