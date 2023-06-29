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LGS TERCİH ROBOTU 2023 | LGS 2023 tercih ekranı erişime açıldı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? LGS tercih robotu güncel verilerle rehber olacak!

Güncelleme Tarihi:

#LGS 2023 Tercih Robotu#E-Okul#MEB
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 17:57

LGS tercih robotu 2023, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecinde öğrencilere yardımcı olacak. MEB duyurusunun ardından e-Okul LGS tercih ekranı erişime açılacak. Öğrencilerin tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak. Böylece liselerin 2023 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimler, LGS tercihlerinde önem arz edecek. Peki LGS 2023 tercih robotu erişime açıldı mı? Lise tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

1/4LGS TERCİH ROBOTU 2023 | LGS 2023 tercih ekranı erişime açıldı mı Lise tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı LGS tercih robotu güncel verilerle rehber olacak

E Okul yüzdelik dilim ve kontenjan robotu LGS tercih robotu öğrencilere rehber olacak. 2023 yılı merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme tercihinde bulunacak öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla iki ayrı tercih robotu, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeler için ayrı ayrı hazırlandı. Bu süreçte öğrenciler için tercih robotu önem büyük yardımcı olacak. Peki LGS 2023 tercih robotu erişime açıldı mı? İşte ayrıntılar...

2/4LGS 2023 TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI MI

LGS 2023 TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI MI?

2023 yılı merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme tercihinde bulunacak öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla hazırlanan iki ayrı tercih robotu erişime açıldı.

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezî sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

3/4OKULLARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERE ULAŞILABİLİYOR

OKULLARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERE ULAŞILABİLİYOR

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkân sağlanıyor. Öğrenci ve veliler, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor. Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.

4/4LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK

LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

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#LGS 2023 Tercih Robotu#E-Okul#MEB