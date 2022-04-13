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LGS 2022 sınav tarihi nedir? MEB Liselere Geçiş Sınavı takvimi

#MEB#LGS#Liselere Geçiş Sınavı

MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın başvurularının Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, 2022 LGS ne zaman yapılacak?

1/5LGS 2022 sınav tarihi nedir MEB Liselere Geçiş Sınavı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. İşte, MEB Liselere Geçiş Sınavı hakkında bilgiler...

2/5LGS NE ZAMAN

LGS NE ZAMAN?

Liselere giriş için 5 Haziran’da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. Başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan’da MEB tarafından merkezi olarak yapılacak.

3/5LGS 2022 sınav tarihi nedir MEB Liselere Geçiş Sınavı takvimi

5 Haziran’da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

4/5BAŞVURULARI BAKANLIK YAPACAK

BAŞVURULARI BAKANLIK YAPACAK

5 Haziran'da uygulanacak LGS merkezî sınavının başvuru ve onay işlemleri, 14 Nisan'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapılacak. MEB'den yapılana açıklamada, “Velilerimiz, sınav bilgilerini http://e-okul.meb.gov.tr üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edebilirler" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başvurularla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“LGS kapsamında 5 Haziran’da uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan’da tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

5/5SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Sonuçlar, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

 

 

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#MEB#LGS#Liselere Geçiş Sınavı