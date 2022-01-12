LGS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 LGS tarihi açıklandı

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de uygulanacağını açıkladı.



Katıldığı bir programda eğitim gündemini değerlendiren Bakan Özer, son günlerde yaşanan öğretmen şiddetine de değinerek, “Okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Ve tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir’deki olayı da bakan ve valilerimizle, il milli eğitim müdürlerimizle takip ediyoruz. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur” dedi.