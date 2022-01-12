LGS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 LGS tarihi açıklandı
LGS 2022 tarihi için araştırmalar başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınav iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından gözler LGS tarihine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, LGS 2022 ne zaman yapılacak?
LGS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama geldi. Merkezi olarak düzenlenen sınav geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleştirilmiş, sınavda öğrenciler ilk oturumda 50 soruyu, ikinci oturumda 40 soru soruyu yanıtlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın bu yıl da haziran ayında yapılacağını duyurdu ve tarihi açıkladı.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de uygulanacağını açıkladı.
Katıldığı bir programda eğitim gündemini değerlendiren Bakan Özer, son günlerde yaşanan öğretmen şiddetine de değinerek, “Okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Ve tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir’deki olayı da bakan ve valilerimizle, il milli eğitim müdürlerimizle takip ediyoruz. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur” dedi.
Katıldığı bir programda eğitim gündemini değerlendiren Bakan Özer, son günlerde yaşanan öğretmen şiddetine de değinerek, “Okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Ve tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir’deki olayı da bakan ve valilerimizle, il milli eğitim müdürlerimizle takip ediyoruz. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur” dedi.
Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Bakan Özer, şunları söyledi: “2022 yılında Şubat ikinci dönemi başlangıcında 3 bin tane anaokulu yapacağız. 40 bin tane de yeni ana sınıfı yapacağız. Bunun 5 binini 2022’nin ikinci döneminin başlangıcında yetiştireceğimizi vaat etmiştik, onu bugün itibarıyla yaptık. Yani 5 bin ana sınıfı 2021 bitmeden tüm Türkiye’de açıldı ve 87 bin yeni öğrencimiz yararlanmaya başladı.”