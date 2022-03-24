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LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman? MEB sınav takvimini paylaşmıştı

#LGS#LGS 2022#LGS Ne Zaman

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler başvuru açıklamalarına çevrildi. Liselere giriş kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan söz konusu sınav için haziran ayı işaret edilmişti. Peki, LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman?

1/4LGS 2022 ne zaman LGS başvuruları ne zaman MEB sınav takvimini paylaşmıştı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav 5 Haziran 2022'de düzenlenecek. Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS 2022 için başvurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacağı duyuruldu.

2/4LGS 2022 ne zaman LGS başvuruları ne zaman MEB sınav takvimini paylaşmıştı

LGS 2022 başvuru sürecinin nisan ayında başlaması bekleniyor. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022 https://www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılacak.

3/4LGS 2022 ne zaman LGS başvuruları ne zaman MEB sınav takvimini paylaşmıştı

Geçtiğimiz yıl LGS için başvurular 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

4/4Bakan Özer: LGS’de herhangi bir değişiklik olmayacak

Bakan Özer: LGS’de herhangi bir değişiklik olmayacak

Ülke Tv’de yayınlanan “Genç Vizyon” programında LGS, öğretmen atamaları gibi birçok konuda merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer, şunları söyledi:“LGS’de süre artırımı, doğru bir beklenti değil. Bu bir sıralama sınavı. 5 Haziran’da yapacağımız LGS’de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik yok. Hem sürede hem de sorularda değişiklik olmayacak. Bu tarz ölçme sınavlarında süre ayırt ediciliğin bir parçasıdır. Süre değerlendirmesi rasyonel, bilimsel bir zemin içerisinde olur. O yüzden şu an için LGS ile ilgili daha önce açıkladığımızdan farklı bir şey olmayacak.

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#LGS#LGS 2022#LGS Ne Zaman