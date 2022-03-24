LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman? MEB sınav takvimini paylaşmıştı

Bakan Özer: LGS’de herhangi bir değişiklik olmayacak

Ülke Tv’de yayınlanan “Genç Vizyon” programında LGS, öğretmen atamaları gibi birçok konuda merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer, şunları söyledi:“LGS’de süre artırımı, doğru bir beklenti değil. Bu bir sıralama sınavı. 5 Haziran’da yapacağımız LGS’de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik yok. Hem sürede hem de sorularda değişiklik olmayacak. Bu tarz ölçme sınavlarında süre ayırt ediciliğin bir parçasıdır. Süre değerlendirmesi rasyonel, bilimsel bir zemin içerisinde olur. O yüzden şu an için LGS ile ilgili daha önce açıkladığımızdan farklı bir şey olmayacak.