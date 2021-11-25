LGS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu? İşte Liselere Geçiş Sınavında son gelişmeler

LGS'DE BAŞARI İÇİN 10 ÖNERİ

1- Sınava girmeden önce LGS’nin içeriğindeki derslerle ilgili ön yargılarınızı sınıfın kapısına bırakın. Sorulara ön yargılardan uzak objektif ve olumlu bir zihinle yaklaşmak bu işin altın kuralı.



2- Zorlandığınız sorular olacak mutlaka. Bunlar doğru ve adil bir eleme yapabilmek adına sınavda olması gereken sorular. Bu tür sorularla zamanınızı öldürmeyin, başına bir işaret koyup birinci turda tüm kolay ve hemen cevaplarını bulabileceklerinizi çözün. Zor olanlarla ikinci turda mücadele etmeniz gerekiyor.



3- Bazen şıklardan giderek doğru cevabı aramaya çalışın. Test tekniğinin en somut faydalarından birisi budur. Cevap mutlaka o dört şıktan biridir.



4- İşlem gerektiren sorularda yazmaktan, çizmekten, sınav soru formunu karalamaktan çekinmeyin. Temiz olan tek şey optik cevap formunuz olsun ve o formda sadece kimlik ve cevap şıklarını doldurmayı unutmayın.



5- Arada bir zamanı kontrol etmeniz gerekiyor. Soru cevaplandırma hızınızı ayarlamanız açısından zaman kontrollü ilerlemek çok doğru bir sınav stratejisidir.



6- Sınava iyi konsantre olmak için arada bir dinlenin, derin nefes alın, masada hep aynı pozisyonda oturmayın, postürünüzü sık sık değiştirin. Sınıfta olup biten her tür uyarıcıyı algılıyorsanız, en ufak bir ses dikkatinizi dağıtıyorsa bu sizin sınava iyi konsantre olamadığınızın da bir işareti.



7- Kodlama disiplinine de kesinlikle riayet edin. Soru kaydırmak, cevabı yanlış şıkka veya yanlış soru numarasına işaretlemek en sık karşılaşılan kodlama hatalarıdır. Bir de hemen cevabı bulduktan sonra kodlamayı tamamlamanızı öneririz. Sınavın sonlarına bırakmak sizi hataya sevk eder.



8- Yanlış cevaplar bu kez doğru cevaplarınızı etkileyecek. Üç yanlış yapmak bir doğrunuzun azalmasına yol açacak. Bu nedenle cevabından emin olmadığınız şıklarını eleyemediğiniz hiçbir soruya cevap vermeyin. Ancak şıkları ikiye düşürmüşseniz, “ya şudur ya da o değilse budur” diyebileceğiniz soru varsa ona mutlaka bir cevap verin ve o aklınıza gelen ilk cevap olsun.



9- İki sınav arasındaki boş zaman dilimini, sınavda çıkan soru ve konuları tartışarak geçirmeyin. Sınav ve sorular dışında farklı konularda arkadaşlarınızla sohbet ederek değerlendirin. Küçük şeyler atıştırabilirsiniz, okul bahçesinde, açık havada bu zamanı geçirebilirsiniz.



10- Sınav anında sonucuyla; ailenizin, öğretmenlerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizin sizden beklentileriyle ilgili duygu ve düşüncelerden uzak durmaya özen gösterin.



