LGS 2021 soruları ve cevapları (sayısal-sözel) İşte MEB Lise sınavı sayısal LGS soruları ve cevapları

Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk ile sınav değerlendirmesi yaptı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava Ankara'da İzzet Latif Aras Ortaokulunda giren öğrencilerle ve okul kapısında bekleyen velilerle buluştu.



Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1 milyon 243 bin 801 öğrenci ve ailesinin yaşadığı LGS heyecanına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ortak oldu. Öğrenciler sınavdayken okul kapısında velilerle sohbet eden Selçuk, onlarla gençlerin sınavdan çıkışını bekledi. Bakan Selçuk, sınav sonrasında adaylarla bir araya geldi.



Sınav bitimine yakın bir saatte Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokuluna giden Bakan Selçuk, okul bahçesinin dışındaki veliler ile sohbet etti.



Salgın döneminde sınav hazırlıkları, uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilerle görüş alışverişinde bulunan Selçuk, ailelerle gençleri bekledi.



Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk'un ziyaret sürpriziyle karşılaştı.