LGS 2021 soruları ve cevapları (sayısal-sözel) İşte MEB Lise sınavı sayısal LGS soruları ve cevapları
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) oturumları bugün düzenlendi. Sınavın ardınan öğrenciler MEB tarafından açıklanacak soru ve cevapların yayınlanmasını heyecanla bekliyorlardı. MEB internet sitesinden yaptığı resmi açıklamada 06/06/2021 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarlarını yayımladı..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.
Sınavın ardından öğrencilerin merakla beklediği soru ve cevapların yayına çıkması da her yıl olduğu gibi 2021 sınav maratonu ardından internette en çok aranan konuların başında geldi. MEB, LGS soruları ve cevaplarını yayınladı
Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk ile sınav değerlendirmesi yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava Ankara'da İzzet Latif Aras Ortaokulunda giren öğrencilerle ve okul kapısında bekleyen velilerle buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1 milyon 243 bin 801 öğrenci ve ailesinin yaşadığı LGS heyecanına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ortak oldu. Öğrenciler sınavdayken okul kapısında velilerle sohbet eden Selçuk, onlarla gençlerin sınavdan çıkışını bekledi. Bakan Selçuk, sınav sonrasında adaylarla bir araya geldi.
Sınav bitimine yakın bir saatte Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokuluna giden Bakan Selçuk, okul bahçesinin dışındaki veliler ile sohbet etti.
Salgın döneminde sınav hazırlıkları, uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilerle görüş alışverişinde bulunan Selçuk, ailelerle gençleri bekledi.
Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk'un ziyaret sürpriziyle karşılaştı.
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Sınav değerlendirmelerini Ziya Selçuk ile paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi.
Normal koşullarda 3 bin 800 dolayında okulda sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, "Sınav öncesinde de sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz." dedi.
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Sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Öte yandan Bakan Selçuk, Twitter paylaşımında da 2021 LGS'yi planladıkları gibi sorunsuzca tamamladıklarına işaret ederek, sınavda görev alan meslektaşları başta olmak üzere destekleri için sağlık ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.
Ziya Selçuk, sonucun her koşulda çocukların mutluluğu ve umudu olması temennisinde bulundu.
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LGS kapsamındaki merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi verildi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenci için geçici kimlik belgesi düzenlendi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her sınav döneminde uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasıyla, çeşitli nedenlerle kimliğin kaybolmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruluyor.
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Öğrenciler, sınava giriş belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile randevusuz, açık bulundurulan nüfus müdürlüklerine müracaat ediyor ve kısa sürede kimlik kartı başvuruları alınarak, sınava girmeleri için gerekli olan geçici kimlik belgesi düzenleniyor.
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Bu kapsamda, bugün düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav için dün ve bugün açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmeleri sağlandı.