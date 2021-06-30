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Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 07:42 | 

LGS 2021 kayıt takvimi yayınlandı: Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

LGS sonuçlarını geri sayımını sürdüren öğrenciler bir yandan kayıt tarihlerini araştırıyor. LGS 2021 özel ortaöğretim kurumlarının kayıt takvimi paylaşıldı. Temmuz ortasına kadar kayıtlarını tamamlayacaklar. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte LGS 2021 kayıt takvimi yayınlandı. Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih ve kayıt telaşı saracak. Bu yıl lise eğitimi alacak öğrenciler için kayıtlar 2 dönemde gerçekleşecek. MEB 1. dönem ve 2. dönem kayıt tarihlerini paylaştı.

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LGS’ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, sınava girmeyenler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

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1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması
* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları
* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

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2. KAYIT DÖNEMİ

* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar
* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar
* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi

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