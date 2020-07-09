LGS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.