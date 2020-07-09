LGS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Haziran’da düzenlenen LGS’de süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
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LGS tercih tarihleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavı bu yıl 20 Haziran’da düzenledi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. LGS sonuçları bu yıl 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih heyecanı başlayacak. Henüz tercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 1 Temmuz'da başlamış ve 12 Temmuz'a kadar devam etmişti.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı. Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.