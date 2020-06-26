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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 13:14,

LGS 2020 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! LGS ne zaman açıklanacak?

LGS soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sözel ve sayısal soruların ve cevapların yayımlandığı duyuruldu. İşte LGS soruları, cevapları ve sonuç açıklanma tarihi…

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LGS ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında LGS’yi 20 Haziran’da düzenledi. Sınava katılan öğrenciler sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. LGS soruları ve cevapları son dakika açıklamasının ardından yayımlandı. LGS soruları ve cevaplarına meb.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.

LGS SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Aşağıdaki link üzerinden sözel ve sayısal sorularına ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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