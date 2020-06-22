LGS 2020 soruları ve cevapları MEB tarafından yayınlandı! A, B kitapçığı sayısal ve sözel cevap anahtarı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ YORUMLARI

TÜRKÇE:

Yeni sınav sistemine uygun ve pandemi sonrası alınan tedbirlerle birinci dönem konularını kapsayan LGS’de Türkçe soru tiplerinin geçen yıla ve MEB’in her ay yayımladığı örnek sorularla paralel olduğu söylenebilir. Türkçe soruları daha çok sözel mantık becerisine dayanan yeni nesil sorulardan oluşuyor. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerle kurgulanmış sorular, öğrencilerin hem dikkat becerilerini hem de üst düzey düşünme becerilerini ölçüldü. Grafik ve tablo şeklindeki görsel yorumlama soruları da öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçen ayırt edici sorular oldu. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren, konuya hakim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği cevabı net olan sorular. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme becerilerine dayandırılmış metinler, sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de zamanı doğru kullanma becerisini gerekli kıldı. LGS Türkçe soruları kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hakim olmanın önemini ortaya koymuştur denilebilir.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2020 LGS soruları incelendiğinde; MEB tarafından pandemi süreci dolaylısıyla öğrencilerin ilk üç üniteden sorumlu olduğu ve bu ünitelere ait kazanımların sınav sorularını oluşturacağı bilgisi verilmişti. 2020 LGS sorularının da bu doğrultuda oluşturulduğu görüldü. 'Bir Kahraman Doğuyor' ünitesinden 3, 'Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar' ünitesinden 4, 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' ünitesinden de 3 soru sorulduğu ve böylece soru dağılımlarının dengeli olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yıllara göre soruların daha uzun paragraflardan oluşması, öğrencilerin sorularda daha fazla zorlanmasına sebep olabilir. Ancak sorular açık ve nettir, cevaba kolay ulaşılabilir formatta sorular soruldu. Tartışmaya açık bir soru bulunmuyor. LGS de daha önce hiç sorulmamış olan Tanzimat Fermanı konusundan soru geldi. Sorular, MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşımaktadır. Ancak örnek sorularda yer alan beceri temelli harita yorumlama tarzında soru sınavda yer almadı. Bilgi, anlama (kavrama) sorularının çoğunlukta olduğu ve ayrıca öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri üst düzey beceriyi ölçen uygulama düzeyinde soruların da mevcut olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan LGS’lerde karşılaştığımız T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait kavram bilgisini direkt ölçen sorulara bu yıl yer verilmediği görüldü. Ancak kavramların öğrenciler tarafından bilinmesinin önemi, bazı sorularda veya seçeneklerde kavramların cümle içerisinde yer almasından kaynaklanıyor. Soruların seçeneklerinde yer alan hukuken sona erme ve milli egemenlik kavramları, temsiliyet kelimesi buna örnek gösterilebilir. Geçen yıllarda da görülen verilen bilgiler doğrultusunda alan çıkarımı yapılması istenen soruya bu sene de rastlanmadı. Bir soruda yer alan paragrafın ve başka bir soruda görülen Mustafa Kemal’in sözünün MEB ders kitabından alındığı göz önünde bulundurulduğunda ders kitabının düzenli takibinin yapılması gerektiğinin önemi de ortaya çıkıyor. Sınavda 1 tane olumsuz, 3 tane öncüllü soru yer aldı. Öncüllü sorulardan bazılarında öğrencinin doğru cevap olmayan öncülü elediğinde direkt cevaba gidebileceği görüldü. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav oldu.



İNGİLİZCE:

Bu yıl gerçekleştirilen LGS’de İngilizce soruları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında üst düzey düşünme becerilerini test eden sorulara daha az yer verildiği görüldü. MEB tarafından yıl boyunca yayınlanan örnek sorular ile LGS soruları karşılaştırıldığında, soruların zorluk derecesinin yayınlanan sorulara göre daha düşük olduğu gözlemlendi. Analiz ve yoruma dayalı sorulara bu yıl daha az yer verilirken, sınav soruları ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama düzeyinde hazırlandı. Analiz ve yoruma dayalı, analitik düşünmeyi gerektiren soruların cevabı ise açık. Bu yılki LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin soruların cevaplarını içeriği dikkatle okuyarak, kolayca tespit edebilecekleri, ezbere dayalı olmayan, geçmiş yıllardaki bilgileri ile yapabilecekleri, sarmal yapıda sorulardan oluşuyor. Geçmiş yıllara göre bu yıl, kelime bilgisini bire bir ölçen sorulara yer verildi. İngilizce dil bilgisini direk ölçen sorulara yer verilmezken, dil bilgisi daha çok okuma parçaları ve diyaloglarda kullanıldı. MEB tarafından yayınlanan örnek ve çalışma sorularında yer aldığı gibi, sınavda grafikli, okuma parçası ve diyalog içeren soru türlerine yer verildi. İlk dönemi kapsayan tüm konulardan soru çıktı. Sınavda tartışmalı soru bulunmamaktadır ve sorular öğrencilerin günlük hayatla ilişkilendirebilecekleri, iletişim becerilerini ölçen sorular içeriyor.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Tüm sorular 8'inci sınıf kazanımlarından oluşuyor. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınav, daha çok öğrencinin yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçüldü. Kader konusu ile ilgili soruda öğrenciler külli irade, cüzi irade, emek kavramlarını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Sadaka-i cariye konusu ile ilgili soruda öğrencinin bu ifadeyi bilip yorum yapması gerekiyor.



FEN BİLİMLERİ:

Sorular genel olarak MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB Fen Bilimleri kitabına uygun olarak hazırlanmış, örnek soruların mantığıyla paralellik göstermektedir fakat genel b zorlayıcı değil. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış. Okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara da yer verilmiş. Örnek sorularda değinildiği gibi grafik sorularına fazla değinilmemiş. Örnek sorularda yer almasına karşın sınavda ulaşılabilir soru tarzı yer almıyor. Deney sorularında genel olarak bilgi sorgulandı Sınavda yer alan 8 tane soru 2'nci üniten geldi. Sınav geçen yılın sınavına göre daha kolay sorulardan oluşuyor.



MATEMATİK:

Soruların tamamına yakınında, öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmış. Bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi matematik okur-yazarlığı yine ön plana çıkıyor. Soruların büyük çoğunluğunun MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik gösterdiği söylenebilir. Soruların anlatımında net ifadeler kullanılarak ve günlük hayatla ilişkilendirilerek daha rahat anlaşılması sağlanmaya çalışılmış. Taksonomik olarak çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekle beraber kavrama düzeyinden de sorular bulunuyor. Soruların çoğunda işlem adımlarının fazla olduğu ve bundan dolayı bazı öğrencilerin zaman kontrolü noktasında sıkıntı yaşadığı gözlemlendi. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta ve kolay güçlükte olduğunu söylemek mümkün. Soruların tamamı MEB tarafından belirtildiği gibi birinci dönem konularını kapsıyor ve soru sayılarının konulara göre dağılımının birbirine çok yakın olduğu göze çarpıyor. Matematik dersine ait testin zorluk düzeyinin önceki senelerden çok farklı olmadığı görüldü. Bundan dolayı sınavın belirleyici dersinin yine matematik olacağı öngörülebilir.