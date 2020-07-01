LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için geri sayım!

LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Adaylar sözel ve sayısal oturumlarına girdiler. Aynı gün içerisinde sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Merkezî Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bakanlık temmuz ayına işaret etti ve tarihi açıkladı. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih…



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.