LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için geri sayım!
LGS sonuçları sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen LGS bu yıl 20 Haziran’da yapıldı. Sınavın soruları ve cevapları aynı gün içerisinde erişime açıldı. Adaylar heyecanla tahmini puanlarını hesaplamaya başladılar. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı sonuç açıklanma tarihini duyurdu. İşte detaylar...
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LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Adaylar sözel ve sayısal oturumlarına girdiler. Aynı gün içerisinde sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Merkezî Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bakanlık temmuz ayına işaret etti ve tarihi açıkladı. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih…
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.