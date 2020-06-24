LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'in LGS sonuç duyurusunda

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.



e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.



f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındakidiğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanlaçarpılması ile elde edilir.



g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.



ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.



h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilensorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanmasısuretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.



ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilenöğrenciler için MSP hesaplanmaz.