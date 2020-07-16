LGS 2020 sonuçları bekleniyor: LGS sonuçları ne zaman, kaçta açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.



SORU İPTALİ YOK

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.” Bakan Selçuk, “2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir.