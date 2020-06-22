LGS 2020 sınav soruları ve cevap anahtarı (İnkılap, Matematik, Fen, Yabancı Dil) yayımlandı – LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2020 sınav soru ve cevapları 20 Haziran'da tamamlanan merkezi sınavın hemen ardından paylaşıldı.(İnkılap, Matematik, Fen, Yabancı Dil derslerinden oluşan Birinci oturum ve ikinci oturumun sınav soruları MEB'in resmi sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. LGS soru- cevap duyurusu ardından LGS sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS soru- cevap duyurusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan geldi. Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamada bulunanSelçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrencilerin bu yıl sınav çıkışında kitapçıklarını alamaması nedeniyle sınavın bitimiyle birlikte yayımlanan LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor.
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek. Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.
-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
-Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
-Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
-Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
-Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
-Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
-Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.