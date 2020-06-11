LGS 2020 ne zaman, saat kaçta yapılacak? LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
LGS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Koroanvirüs önlemleri kapsamında ertelen sınav bu yıl 20 Haziran tarihinde yapılacak. Cumartesi günü yapılacak olan sınavda sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak. Peki LGS saat kaçta başlayacak? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
LGS sınav giriş yerleri araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS için geri sayım başladı. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak. Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sınav görevlileri ve öğrenciler, tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek. Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Sınav giriş belgesi öğrencilerin sıralarında hazır olacak. strong>LGS NE ZAMAN YAPILACAK? LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
2
Abone Ol
. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır. ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
3
Abone Ol
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Daha önce "Bu yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."