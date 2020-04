LGS 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB LGS kılavuzunu paylaştı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da yapılacak olan 2020 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) konuları ve soru dağılımı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.



8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavdaki konu dağılımları şöyle:



TÜRKÇE KONULARI



-Fiilimsiler

-Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)

-Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

-Deneyimler ve Atasözleri

-Cümlenin Öğeleri

-Söz Sanatları

-Yazım Kuralları

-Noktalama İşaretleri

-Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)-Metin Türleri

-Cümle Türleri

MATEMATİK KONULARI



-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

-Veri Analizi

-Basit Olayların Olma Olasılığı

-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

FEN BİLİMLERİ KONULARI



-Mevsimler ve İklim

-DNA ve Genetik Kod

-Basınç

-Madde ve Endüstri

İNKILAP TARİHİ KONULARI



-Bir Kahraman Doğuyor

-Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

-Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm



İNGİLİZCE KONULARI

-Friendship

-Teen Life

-In the Kitchen

-On The Phone

-The Internet



DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

-Kader ve Kaza İnancı

-İnsanın İradesi ve Kader

-Kaderle İlgili Kavramlar

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

-Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

-İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

-Zekât ve Sadaka İbadeti

-Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

-Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

-Din, Birey ve Toplum

-Dinin Temel Gayesi