LGS (Liselere Geçiş Sınavı) 2020 başvuru kılavuzu için geri sayım devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu ‘meb.gov.tr’ internet adresinden paylaşılacak. Kılavuzda, LGS kapsamında merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmeye ilişkin takvim ile usul ve esaslar yer alacak. Peki, LGS 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB LGS kılavuzunu paylaştı mı?
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2020 LGS takviminde bir değişiklik olmayacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başvuru kılavuzunun yayınlanacağı tarihe de açıklık getirmişti. LGS 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB LGS kılavuzunu paylaştı mı?
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LGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Selçuk, kılavuzun yayın tarihini şu sözlerle duyurmuştu: "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."
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LGS kılavuzunun bugün mesai bitimine kadar MEB'in resmi sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da yapılacak olan 2020 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) konuları ve soru dağılımı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavdaki konu dağılımları şöyle:
TÜRKÇE KONULARI
-Fiilimsiler -Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık) -Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları) -Deneyimler ve Atasözleri -Cümlenin Öğeleri -Söz Sanatları -Yazım Kuralları -Noktalama İşaretleri -Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)-Metin Türleri -Cümle Türleri MATEMATİK KONULARI
-Çarpanlar ve Katlar -Üslü İfadeler -Kareköklü İfadeler -Veri Analizi -Basit Olayların Olma Olasılığı -Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler FEN BİLİMLERİ KONULARI
-Mevsimler ve İklim -DNA ve Genetik Kod -Basınç -Madde ve Endüstri İNKILAP TARİHİ KONULARI
-Bir Kahraman Doğuyor -Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar -Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
İNGİLİZCE KONULARI -Friendship -Teen Life -In the Kitchen -On The Phone -The Internet
DİN KÜLTÜRÜ KONULARI -Kader ve Kaza İnancı -İnsanın İradesi ve Kader -Kaderle İlgili Kavramlar -Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) -Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı -İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem -Zekât ve Sadaka İbadeti -Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları -Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.) -Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı -Din, Birey ve Toplum -Dinin Temel Gayesi