LGS 2. tercihleri ne zaman ve nakil nasıl yapılır? İşte, LGS boş kontenjan ve taban puanları 2020!

LGS boş kontenjanları, tercih sonuçları açıklamasının ardından pek çok öğrenci ve eğitimcinin araştırdığı konular arasında yer alacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da istediği okuldan farklı bir okula yerleşen öğrenciler, LGS boş kontenjanları aracılığıyla 1. nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, LGS boş kontenjanları nasıl ve nereden görüntülenecek? İşte, LGS 1. Nakil kapsamında lise boş kontenjanları hakkında bazı bilgiler



LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Lise nakil boş kontenjanları, LGS tercih sonuçları sonrasında pek çok öğrencinin 1 numaralı gündemini oluşturacak. LGS tercih sonuçları ile birlikte istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil ile şansını deneyecek.



Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.



Boş kontenjanlar ise şu şekilde öğrenilebilecek;