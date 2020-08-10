LGS 2. tercihleri ne zaman ve nakil nasıl yapılır? İşte, LGS boş kontenjan ve taban puanları 2020!
LGS 2.tercihler olarak adlandırılan LGS 1. nakil dönemi için boş kontenjanlar ve taban puanlar, tercih sonuçları sonrasında araştırılmaya başlandı. LGS 1. nakil döneminde boş kontenjanlar kapsamında nakil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, E-Okul üzerinden açılan boş kontenjanlar ekranı aracılığıyla işlemlerini yapacak. Peki, LGS ek ve 2. tercihleri olarak adlandırılan tercih süreci nasıl gerçekleşecek? İşte, 2020 LGS boş kontenjanlar ekranı ve nakil süreci hakkında merak edilen bilgiler
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LGS boş kontenjanları, tercih sonuçları açıklamasının ardından pek çok öğrenci ve eğitimcinin araştırdığı konular arasında yer alacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da istediği okuldan farklı bir okula yerleşen öğrenciler, LGS boş kontenjanları aracılığıyla 1. nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, LGS boş kontenjanları nasıl ve nereden görüntülenecek? İşte, LGS 1. Nakil kapsamında lise boş kontenjanları hakkında bazı bilgiler
LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise nakil boş kontenjanları, LGS tercih sonuçları sonrasında pek çok öğrencinin 1 numaralı gündemini oluşturacak. LGS tercih sonuçları ile birlikte istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil ile şansını deneyecek.
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Boş kontenjanlar ise şu şekilde öğrenilebilecek;
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LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA
LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlanacak.
2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:
1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde “Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri” bölümünde ilan edilecektir.
2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.
2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.