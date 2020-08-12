LGS 2. tercih yapma ekranı! LGS 1. nakil (2.Tercih) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2. tercih olarak bilinen 1. nakil süreci için işlemler devam ediyor. E-Okul üzerinden gerçekleştirilen LGS 1. nakil başvurusu sonrasında gözler sonuçlar ekranına çevrilecek. MEB.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek olan LGS 2.tercih başvurusu, son aşamada okul müdürlüklerinin onayını gerektirecek. Okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan 1.nakil işlemi geçersiz kabul edilecek. Peki, LGS 2. tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz bilgileri
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LGS 2. tercih nakil işlemleri için süreç devam ediyor. 10 Ağustos tarihinde alınmaya başlanan LGS 1.nakil başvuruları 14 Ağustos tarihinde sona erecek. LGS 2. tercih olarak da bilinen bu nakil süreci tamamlandığı an itibariyle değerlendirme sürecine geçilecek. Peki, MEB tarafından gerçekleştirilecek olan LGS 1. nakil işlemleri ne zaman sona erecek ve LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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2. TERCİH (1. NAKİL) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.
Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.
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NAKİL BAŞVURULARI OKULLARDA ONAYLANACAK
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek.
Okul müdürlükleri, Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısınınonaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek konusunda sorumlu olacak.