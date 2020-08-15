LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr 1. nakil sonuç ekranı
LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 Ağustos Cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Lise tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber, LGS 2. tercihlerini yapan veli ve öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, lise nakilleriyle ilgili detaylar.
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Liselere girmeyi bekleyen öğrenciler, LGS nakil işlemlerinin E-Okul üzerinden alınıp, sona ermesinin ardından sonuçları beklemeye başladı. Nakiller 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakiller 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek. LGS tercih sonuçları bakanlığın yaptığı duyurunun ardından şifre ve öğrenci bilgileriyle öğrenilecek.
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LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacak olan LGS nakil sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuç açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
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Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.
Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.