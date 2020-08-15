LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr 1. nakil sonuç ekranı

2 VE 3. TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.



Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.