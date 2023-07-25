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LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2023? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nasıl yapılacak? MEB 2023 LGS ek tercih tarihleri belli oldu!

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#LGS 2. Tercih Tarihleri#Lgs Ek Tercihler Ne Zaman#Meb
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 21:13

LGS 2. tercih tarihleri, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS tercih sonuçları 24 Temmuz tarihinde ilan edildi. 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, lise 2. yerleştirme ve tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2023 | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nasıl yapılacak MEB 2023 LGS ek tercih tarihleri belli oldu

LGS 2. tercihlerinin ne zaman yapılacağı, veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. LGS ek tercih tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk tercih döneminde Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti. MEB LGS takvimine göre 2. tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki, LGS 1. nakiller ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla LGS tercih sonuçları belli oldu. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar da ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı. İşte ek tercih tarihleri;

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

3/4LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4/4LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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