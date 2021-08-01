LGS 2. tercih (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB nakil ve ek tercih takvimi!
LGS 2. tercih sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Peki, LGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS 2. tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında uygulanan LGS sınavının puanlarına göre yapılan yerleştirmelerin ardından gözler ek tercih süresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı. İşte, 2021 LGS ikinci tercih tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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EK TERCİH VE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
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2021 MEB NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.