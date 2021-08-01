LGS 2. tercih (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB nakil ve ek tercih takvimi!

LGS 2. tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında uygulanan LGS sınavının puanlarına göre yapılan yerleştirmelerin ardından gözler ek tercih süresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı. İşte, 2021 LGS ikinci tercih tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...