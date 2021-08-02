LGS 2. nakil tercih ekranı: Lise 3. tercihleri (2. nakil) ne zaman bitecek, nasıl yapılır? MEB yüzdelik dilim ve taban puanları
LGS 2. nakil tercih tarihleri MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, LGS 3. tercihleri olarak da bilinen ikinci nakil süreci başlatıldı. 2021 liselerin taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimleri göz önüne alınarak yapılacak olan lise 2. nakil tercihleri MEB.gov.tr ekranından alınacak. 2 Ağustos'ta başlayan ikinci nakil tercih sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, LGS üçüncü tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, LGS tercih ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Lise 2. tercih başvuru ekranı üzerinden yapılan nakil müracaatları veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Heyecanla beklenen LGS ilk nakil başvuru sonuçlarının açıklanması ile 2. nakil tercihleri erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. LGS 2. nakil başvuruları https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak. Binlerce lise adayı öğrencisi nakil sürecinde önem arz eden lise boş kontenjanlar listesine e Okul üzerinden erişim sağlayacak.
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LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercihleri 2- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tercihlerin sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri gerçekleşecek.
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LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak. LGS 2. nakil başvuruları e Okul üzerinden alınacak.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanları belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri de MEB'in internet sitesinden ilan edildi. Aşağıdaki ekran üzerinden lise yüzdelik dilimleri görüntüleyebilirsiniz.