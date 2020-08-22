LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır? Lise 3. tercih sonuçları için tarih detayı!

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS 2. nakil sonuçları 24 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.



24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.