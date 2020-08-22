LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır? Lise 3. tercih sonuçları için tarih detayı!
LGS tercih sonuçları, 2. nakil başvurularının 21 Ağustos’ta sona ermesinin ardından öğrenci ve veliler tarafından beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan lise 2. nakil başvuruları yapılan değerlendirmenin ardından http://meb.gov.tr/ adresinden yapılacak duyuru ile erişime açılacak. Gözler şimdi LGS 2. nakil başvuru sonuçlarında. Peki, LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2020 LGS tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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1
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Liselere Giriş Sınavı'na katılım sağlayan öğrenciler 2. nakil başvurularını 21 Ağustos tarihinde tamamladı. İki dönem halinde alınan nakil başvuruları MEB tarafından değerlendirildikten sonra açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvim içerisinde alınan LGS 3. tercih sonuçları yani 2. nakil başvuruları 24 Ağustos tarihinde belli olacak.
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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları 24 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
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Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
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Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından LGS tercih sonuçları bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. LGS nakil başvuru sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.