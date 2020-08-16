LGS 2. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? E okul LGS (lise) tercih başvuru ekranı ve boş kontenjanlar

LGS nakil tercihleri https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları tamamlandı. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos'ta erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da boş kontenjanlar belli olacak. Adaylar 2. nakil başvurularını 17-21 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler. İşte e-okul LGS nakil tercih ekranı...



LGS NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 17 tarihinde başlayacak ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 2. nakil başvurularını 21 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.