LGS 2. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? E okul LGS (lise) tercih başvuru ekranı ve boş kontenjanlar
LGS nakil başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor.. Haziran ayında düzenlenen LGS'de tercihlerin yapılmasının ardından adaylar tercih sonuçlarını 10 Ağustos'ta öğrendiler. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak. Peki LGS 2. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? İşte yanıtı ve e-okul LGS nakil başvuru ekranı
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LGS nakil tercihleri https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları tamamlandı. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos'ta erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da boş kontenjanlar belli olacak. Adaylar 2. nakil başvurularını 17-21 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler. İşte e-okul LGS nakil tercih ekranı...
LGS NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 17 tarihinde başlayacak ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 2. nakil başvurularını 21 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.
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Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.