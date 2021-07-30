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Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 - 12:03 | 

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. Nakilleri için verilen 30 Temmuz’da dolacak. Nakil işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç tarihini merak ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre 1. Nakil sonuçları ağustos ayında açıklanacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

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1

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil takvimi paylaşıldı. 26 Temmuz’da başlayan 1. Nakil süreci 30 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

2

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

3

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

4

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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