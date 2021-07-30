Gündem Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 - 12:03 | 30 Temmuz 2021 - 12:03

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. Nakilleri için verilen 30 Temmuz’da dolacak. Nakil işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç tarihini merak ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre 1. Nakil sonuçları ağustos ayında açıklanacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?