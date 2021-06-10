Leyla Mecnun dizisinin yeni Leyla’sı Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Dizinin yönetmeni Onur Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı dizi setinden bir fotoğraf ve ardından da yeni Leyla’yı, "Aa bak yeni Leyla!" notuyla duyurdu. Bu paylaşımdan sonra yeni Leyla Deniz Işın’ın kim olduğu, kaç yaşında oldu ve oynadığı diziler Leyla Mecnun takipçileri tarafından merak uyandırmaya başladı. Peki kimdir bu Leyla Mecnun’un yeni Leyla’sı Deniz Işın? Kaç yaşında ve nereli? İşte Deniz Işın’ın oynadığı diziler…