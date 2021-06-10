Leyla Mecnun dizisinin yeni Leyla’sı Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Seyircisiyle yeniden bir araya gelmeye hazırlanan ekranların fenomen dizisi Leyla Mecnun, tam kadro kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Leyla Mecnun izleyicileri için heyecanlı bekleyiş devam ederken, dizide sürekli değişen Leyla’nın bu kez kim olacağı merak ediliyor. Leyla Mecnun’un yönetmeni Onur Ünlü, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla, yeni Leyla’nın Deniz Işın olduğunu açıkladı. Peki, Deniz Işın kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Exxen’de ekrana gelecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları sete çıktı. İzleyiciler dizinin uzun bir aradan sonra yeniden başlamasının heyecanını yaşarken tam kadro başlayacak olan Leyla Mecnun’un yeni Leylası kim soruları merak edilmeye başlandı.
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Dizinin yönetmeni Onur Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı dizi setinden bir fotoğraf ve ardından da yeni Leyla’yı, "Aa bak yeni Leyla!" notuyla duyurdu. Bu paylaşımdan sonra yeni Leyla Deniz Işın’ın kim olduğu, kaç yaşında oldu ve oynadığı diziler Leyla Mecnun takipçileri tarafından merak uyandırmaya başladı. Peki kimdir bu Leyla Mecnun’un yeni Leyla’sı Deniz Işın? Kaç yaşında ve nereli? İşte Deniz Işın’ın oynadığı diziler…
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DENİZ IŞIN KİMDİR?
Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.
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Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı.
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Ardından, Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.
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Deniz Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterini canlandırdı. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini oynayan genç oyuncu şimdilerde Leyla Mecnun dizisinin yeni Leyla’sı olmaya hazırlanıyor.