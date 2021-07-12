'Leyla ile sabah kahvesi' Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten yeni fotoğraf...
Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..
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Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor.
Haziran ayının ortalarında Bodrum'a giden çift tatilde yakın arkadaşlarıyla görüşüyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti.
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ESRA EROL ÇEKTİ
Tatilde hasret gideren ekip renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esra Erol'un çektiği bu fotoğrafı yayınlayan Korel altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü.
Ali ve Han adında iki oğlu olan çift kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Korel, "Güzel ve değişik bir duygu. Halit'te korku var" demişti. Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı mutlulukla kucağımıza alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..
İşte onlardan bazıları...
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Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!
Geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti.
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Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.
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BABALARININ KOPYASI
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’la eşi Melis Ülken’in üç çocuğunun bir arada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Oyuncak araba içinde görülen ve babaları gibi kızıl saçlarıyla dikkat çeken çocuklardan büyük olanının adı Ayşe Derya, ikizlerin adları ise Leyla ve Ali.
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Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy, bir döneme damga vuran yıldızlardan... Yakışıklılığı ile de göz dolduran usta jön, hayatını Soley Arsoy ile birleştirdi.
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Mutlu evliliğin ilk meyvesi Gökhan Arsoy oldu. Artık tam bir aile olan Arsoy çiftinin mutluluğunu kızları Aşkım'ın doğumu daha da perçinledi. Yıldız oyuncu, kendisi gibi oyunculuğu seçen iki çocuk babası.
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BİR ERKEK BİR KIZ ÇOCUĞU VAR
Demet Şener, Türkiye'nin tescilli güzellerinden ve posyumların aranılan mankenlerinden biriydi.
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Fırtınalı aşk hayatından sonra Şener, basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu. Çift evlilikleriden kısa bir süre sonra bebek müjdesini basın mensuplarıyla paylaştı.
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Demet Şener ilk olarak kızı İrem'i kucağına aldı. İrem henüz 2 yaşına gelmişti ki, Kutluay cephesinden ikinci bebek müjdesi geldi.
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Demet Şener, 27 Mart 2009'da ikinci çocuğu Ömer'i dünyaya getirdi.
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Demet Şener - İbrahim Kutluay çekişmeli bir boşanma süreci geçirdi ve çift anlaşmalı olarak boşandı.
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İKİ KIZ BABASI
Yeşilçam'a uzun yıllar emek veren Cihan Ünal beyaz perdenin aranılan oyuncularından biriydi.
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Ünal, ilk evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Sabiha Tarkan ile yaptı.Ünal'ın bu evlilikten Irmak ismini verdiği bir kızı oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve çift yollarını ayırdı.
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Cihan Ünal daha sonra bir film setinde tanıştığı rol arkadaşı Türkan Şoray ile aşk yaşamaya başladı. İkili kısa bir süre sonra ilişkilerini resmiyete döktü ve evlendi.
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Cihan Ünal - Türkan Şoray çiftinin Yağmur isminde bir kızları oldu. Başlarda her şey yolundaymış gibi görünse de Cihan Ünal ikinci evlilik denemesinde de mutlu olamadı.
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Şu sıralar ortalarda görünmeyen usta oyuncunun yaptığı evliliklerden iki kızı var.
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ÜÇ ÇOCUĞU VAR
Bir zamanlar dansları ile izleyenleri büyüleyen Sibel Can, sonralarda sahnelerin aranılan solistlerinden oldu.Sibel Can şöhretle henüz yeni tanışmıştı ki hayatını Hakan Ural ile birleştirdi.
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Güzel yıldız ilk olarak oğlu Engincan'ı sonrasında ise kızı Melisa'yı aldı kucağına...
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"Çocuklarımı babasız büyütmek istemiyorum" diyen Sibel Can'ın evliliğine nazar değdi ve ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Sibel Can ikinci evliliğini iş adamı Sulhi Aksüt ile yaptı.
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Evlendiğinde 5 aylık hamile olan Can, nikahtan kısa bir süre sonra gittiği Amerika'da oğlu Emir'i dünyaya getirdi.
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Türkiye Gülşah Alkoçlar'ı Hülya Koçyiğit'in kızı olmasının dışında, kendine has oyunculu ile tanıdı.
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Yeşilçam'ın en başarılı çocuk oyuncuları arasında yerini alan Gülşah, büyüdü ve hayatını Alkoçlar Otel'in varisi Ender Alkoçlar ile birleştirdi.
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Genç yaşında anne olan Gülşah ilk olarak kızı Neslişah'ı kucağına aldı.
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Neslişah henüz 4 yaşına gelmişti ki Gülşah, ikinci kez hamile olduğu müjdesini verdi.
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Gülşah - Ender Alkoçlar çiftinin mutluluğu kızları Aslışah'ın doğumuyla daha da perçinlendi.
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Magazin aleminin en düzeyli evliliklerinden birinde sahip olan Gülşah Alkoçlar iki kız annesi.
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Başarılı iş adamlarından Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile yaşadığı aşk sayesinde bir anda şöhrete kavuştu.
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Çift büyük aşklarını Paris'te kıyılan nikahla resmileştirdi.
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Evlendiğinde 4 aylık hamile olan Hülya Avşar, 16 Ocak 1998'de kızı Zehra'yı dünyaya getirdi.
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Kaya Çilingiroğlu kızına olan sevgisini " Onun yüzünü gördüğümde yaşadığımı anladım" sözleriyle anlattı.
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Aradan geçen yıllarda Kaya Çilingiroğlu'nun adı bir çok isimle aşk dedikodusuna karıştı. Son olarak Feraye Tanyolaç ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etmesi Hülya - Kaya evliliğinin sona ermesine neden oldu. Ünlü iş adamı boşandıktan kısa bir süre sonra Tanyolaç ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
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Çiftin evliliklerinden Kaya ismini verdikleri bir oğulları oldu. Uzun bir birliktelik yaşayan çift daha sonra anlaşmalı olarak boşandı.
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Kaya Çilingiroğlu, şimdilerde "Onlar için dünyayın yakarım" dediği iki çocuk babası.
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İnşaatta şarkı söylerken keşfedilen ve bugün müziğin en güçlü isimleri arasında yerini alan İbrahim Tatlıses'in özel hayatı her daim çok konuşuldu.
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Tatlıses, ilk evliliğini Şanlıurfa'da Adalet Durak ile yaptı.
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Çiftin bu evlilikten Ahmet ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ancak mutluluk uzun sürmedi.
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Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan İbrahim Tatlıses, film setinde tanıştığı Perihan Savaş ile aşk yaşamaya başladı.
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Çiftin bu birkiltelikten Melek Zübeyde isminde bir kızları dünyaya geldi.
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Tatlıses'in bu birlikteliği de doğan kızlarına rağmen uzun sürmedi.
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İbrahim Tatlıses ayrılıktan kısa bir süre sonra Derya Tuna ile aşk yaşadı.
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Tatlıses'in hayat arkadaşım dediği Tuna ile birlikteliği 18 yıl sürdü.
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Derya Tuna - İbrahim Tatlıses çiftinin bu birliktelikten İdo isminde bir oğulları var.
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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN SIR!
Çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak ile gizli bir aşk yaşadığını ve bu birliktelikten de bir kızı olduğunu yıllar sonra itiraf etti. Uzun süre kızını kabul etmeyen İbrahim Tatlıses daha sonra Dilan Çıtak'a soyadını verdi.
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Uğradığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, radikal bir karar alıp uzun zamandır aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu birlikteliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu oldu. İkili daha sonra anlaşmalı olarak boşandı.
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Podyumların aranılan isimlerinden Çağla Şıkel ve popçu Emre Altuğ dört yıllık ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına oturarak taçlandırdı.
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Çiftin Kuzey adını verdikleri ilk bebekleri 2009 yılında dünyaya geldi.
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Çağla Şıkel - Emre Altuğ çiftinin boşanacakları iddia edilmeye başlamıştı ki, Şıkel ikinci bebeğin müjdesini verdi.
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Mutluluklarıyla imrendiren çift ikinci oğullarına Uzay adını verdi. Ünlü çift 13 yıllık birlikteliğin ardın boşandı.