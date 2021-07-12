'Leyla ile sabah kahvesi' Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten yeni fotoğraf...

Uğradığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, radikal bir karar alıp uzun zamandır aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu birlikteliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu oldu. İkili daha sonra anlaşmalı olarak boşandı.