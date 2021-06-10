Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı belli oldu - İşte Leyla ile Mecnun oyuncuları
Online platform Exxen'de yeniden başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları netleşmeye devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini yapacak Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. İşte Leyla ile Mecnu'nun oyuncuları
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Yayımlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesi yakalayan Leyla ile Mecnun dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı platformda yeniden izleyiciyle buluşacak.
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Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı oldu.
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Dizinin TRT'de yayımlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek
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Leyla ile Mecnun dizisi oyuncularından gelen fotoğraflar Twitter'da ses getirdi. Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, yeniden çekilen Leyla ile Mecnun dizisine ilişkin fotoğraf paylaşarak "Fiko’m mecnuna yetişti" notunu düştü.