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Televizyon
Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 21:13 | 

Leyla ile Mecnun tanıtım fragmanı yayınlandı: Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Leyla ile Mecnun tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Sekiz yıl aranın ardından online platform Exxen'de yeniden başlayacak olan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yayınlanan fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun'un sekiz yıllık komadan uyanmasıyla hikaye kaldığı yerden başlayacak. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Leyla ile Mecnun yakında seyircisi ile buluşacak. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? İşte, diziyle ilgili bilgiler.

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Leyla ile Mecnun dizisi tanıtım fragmanı ile beraber ilk görüntüler ekranlara geldi. Bir döneme damga vuran 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan Leyla ile Mecnun, kaldığı yerden devam edecek. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin fragmanında Mecnun'un sekiz yıldır komada olması dikkat çekti. Fragmandaki görüntülere göre Erdal Bakkal'ın dükkanının kapanması da şimdiden merak uyandırdı. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

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Sabırsızlıkla beklenen fenomen dizinin fragmanı ekranlara geldi. İşte, o görüntüler;

3LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Duyurusu, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından yapılan Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla yakında yeni bölümleri ile yayınlanacak.

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Dizinin yayın tarihi ise henüz kesinleşmedi. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.

5LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSU

LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.

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Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olmuştu.

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