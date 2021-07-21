Televizyon Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 21:13 | 21 Temmuz 2021 - 21:20

Leyla ile Mecnun tanıtım fragmanı yayınlandı: Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Leyla ile Mecnun tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Sekiz yıl aranın ardından online platform Exxen'de yeniden başlayacak olan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yayınlanan fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun'un sekiz yıllık komadan uyanmasıyla hikaye kaldığı yerden başlayacak. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Leyla ile Mecnun yakında seyircisi ile buluşacak. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? İşte, diziyle ilgili bilgiler.