Televizyon Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 02:12 | 26 Mayıs 2021 - 02:12

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı dizinin hayranlarına müjdeyi verdi!

Leyla ile Mecnun dizisi yeniden başlıyor. Bir döneme damga vuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi internetten yayın yapacak. Yıllar önce Ali Atay, Serkan Keskin, Köksal Engür gibi oyuncuların yer aldığı dizi Onur Ünlü yönetmenliğinde çekilecek. Dizinin hayranlarına müjdeli haberi veren Acun Ilıcalı, exxen'de çok yakında başlayacağını duyurdu. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak ve hangi oyuncular yer alacak? İşte diziyle ilgili merak edilenler.