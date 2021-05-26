Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı dizinin hayranlarına müjdeyi verdi!
Leyla ile Mecnun dizisi yeniden başlıyor. Bir döneme damga vuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi internetten yayın yapacak. Yıllar önce Ali Atay, Serkan Keskin, Köksal Engür gibi oyuncuların yer aldığı dizi Onur Ünlü yönetmenliğinde çekilecek. Dizinin hayranlarına müjdeli haberi veren Acun Ilıcalı, exxen'de çok yakında başlayacağını duyurdu. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak ve hangi oyuncular yer alacak? İşte diziyle ilgili merak edilenler.
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı dijital platformda yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Senaristliğini Burak Aksak’ın, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı, başrollerini Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı efsane dizi Leyla ile Mecnun yakında internetten yayın hayatına başlayacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.
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LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla yakında sete çıkıyor. Leyla ile Mecnun’un yeniden çekilecek olması ise hayranlarında şimdiden büyük etki yarattı.
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Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.
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TRT 1 ekranlarından 3 sezon ekrana gelen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un geçtiğimiz aylarda yeniden başlayacağı iddia edilmişti.