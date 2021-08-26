FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS, MEGA NEWS AGENCY, BACKGRID UK
Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 - 14:48 |
Lewis Burton ve Lottie Tomlinson'ın romantik tatili sürüyor: Boy dediğin sadece bir sayıdır
Gösteri dünyasının genç aşıkları, romantik İspanya tatilini sürdürüyor. İki sevgili önceki gün de birlikte yedikleri öğle yemeği sonrasında sokaklarda çocuklar gibi eğlenirken görüntülendi.
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29 yaşındaki İngiliz tenisçi Lewis Burton ile 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisi Lottie Tomlinson, İspanya tatilini sürdürüyor. Burton ile Tomlinson önceki gün de Marbella sokaklarında görüntülendi. Birlikte romantik bir öğle yemeği yiyen çift, daha sonra da sokaklarda birbirleriyle şakalaşarak yürüdü.
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Lewis Burton, bir ara sevgilisi Lottie Tomlinson'ın karnına elini koydu.
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Bu durum da One Direction adlı grupla üne kavuşan Louis Tomlinson'ın kız kardeşi olan Lottie'nin hamile olduğu yolundaki iddiaları bir kez daha gündeme getirdi.
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Lewis Burton ile Lottie Tomlinson, yemek sonrası sokaklarda bazen el ele tutuşarak bazen de birbirlerine şaka yaparak yürüdü. O anlarda genç çiftle ilgili olarak dikkat çeken bir ayrıntı da neşeleri kadar aralarındaki boy farkıydı. 1. 68 cm boyundaki Lottie Tomlinson, 1.93 cm'lik sevgilisi Lewis Burton'ın yanında oldukça kısa kalıyordu.
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Ama görünüşe göre bu durum onlar için çok da önemli değil. Yani onlar da gösteri dünyasının başka bazı ünlüleri gibi "boyu boyuma uymasa da mutluluğum bana yeter" diyen ünlü çiftlerden. Gelin aralarında çarpıcı boy farkı olan diğer ünlü çiftleri de bir hatırlayalım.
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Seth Green- Claire Grant
1. 63 cm boyundaki Seth Green'in eşi Claire Grant'in boyu 1. 70 santimetre.
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Victoria Silvstedt- Maurice Dabbah
Eski bir Playboy güzeli ve model olan Victoria Silvstedt ile Maurice Dabbah arasında dikkat çekici bir boy farkı var. Silvstedt 1.80 cm, sevgilisi ise 1.60 cm boyunda. İkilinin arasındaki bu 20 santimlik boy farkı ise onların mutluluğuna gölge bile düşüremiyor.
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Shakira- Gerard Pique
1.57 cm boyundaki Shakira ile 1.84 cm'lim Gerard Pique'nin mutlu bir birlikteliği var. Üstelik çiftin arasında 10 yıllık bir yaş farkı da var. Shakira, sevgilisinde 10 yaş büyük.
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Jamie Cullum-Sophie Dahl
Aralarındaki boy farkını hiç umursamayan ama nereye giderlerse bu fark yüzünden ilgi çeken çiftlerden biri de Jamie Cullum ile Sophie Dahl. Cullum, 1.63 cm. boyunda. Eşi Sophie Dahl 'ın boyu ise 1.80 cm.
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Rod Stewart- Penny Lancaster
Gösteri dünyasının aralarında hatırı sayılır boy farkı olan çiftlerinden biri. Eski bir model olan Lancaster 1. 85 cm boyunda Stewart ise 1. 78.
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Nicole Kidman- Keith Urban
Nicole Kidman 1.80 cm boyunda. Aslında eşi Keith Urban'dan sadece iki santim daha uzun. Ama özel gecelerde topuklu ayakkabı giyince ondan daha uzun görünüyor. Günlük hayatında ise genellikle topuksuz ayakkabı tercih ediyor.
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Daniel Radcliffe- Erin Darke
Harry Potter serisiyle tanınan Daniel Radcliffe ile sevgilisi arasında da epey boy farkı var. Radcliffe 1. 65 cm boyunda sevgilisi Erin Darke ise 1.70cm. Bu fark çok sayılmasa da özellikle Darke topuklu giydiğinde iyice gözler önüne seriliyor.
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Carla Bruni- Nicolas Sarkozy
Eski model Carla Bruni ile eşi Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin boy farkı uzun süre gündemde kalmıştı. Hatta Sarkozy'nin eşinin yanında zaman zaman dolgu topuklu ayakkabı giydiği de görülmüştü. Sarkozy'nin boyu 1. 66, eşi Bruni'nin boyu ise 1. 75 santim.
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LeBron James- Savannah Brinson
2 metre boyundaki LeBron James'in eşi Savannah Brinson'ın boyu ise 1.70 cm.