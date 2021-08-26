Lewis Burton ve Lottie Tomlinson'ın romantik tatili sürüyor: Boy dediğin sadece bir sayıdır

Ama görünüşe göre bu durum onlar için çok da önemli değil. Yani onlar da gösteri dünyasının başka bazı ünlüleri gibi "boyu boyuma uymasa da mutluluğum bana yeter" diyen ünlü çiftlerden. Gelin aralarında çarpıcı boy farkı olan diğer ünlü çiftleri de bir hatırlayalım.