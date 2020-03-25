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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 07:39, /

Lerzan Mutlu: Ece'yi takibi bıraktım

LERZAN Mutlu, Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa”ya konuk oldu. Şarkıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine oturan Ece Erken hakkında konuştu.

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1BANA TERS

'BANA TERS'

Mutlu, Erken’in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi: “Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters” dedi.

2VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOK OLDUM

'VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'

Şarkıcı, Erken’in Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu da belirtti.

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