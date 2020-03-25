Lerzan Mutlu: Ece'yi takibi bıraktım

LERZAN Mutlu, Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa”ya konuk oldu. Şarkıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine oturan Ece Erken hakkında konuştu.
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'BANA TERS'
Mutlu, Erken’in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi: “Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters” dedi.
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'VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'
Şarkıcı, Erken’in Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu da belirtti.