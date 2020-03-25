Lerzan Mutlu: Ece'yi takibi bıraktım

'BANA TERS' Mutlu, Erken’in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi: “Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters” dedi.