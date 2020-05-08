MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriLeo'ya kardeş mi geliyor? Didem Uzel'den ikinci çocuk açıklaması
GeriMagazin Leo'ya kardeş mi geliyor? Didem Uzel'den ikinci çocuk açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 07:53,

Leo'ya kardeş mi geliyor? Didem Uzel'den ikinci çocuk açıklaması

AMERİKA’da yaşayan Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Leo Aslan’la MAG dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Didem Uzel, koronavirüs salgını nedeniyle eşiyle ikinci çocuk fikrinden vazgeçtiklerini söyledi.

2
Abone Olgoogle-news

“Leo’nun hiçbir zaman bakıcısı olmadı. Evimize diğer işler için gidip gelen de yoktu. Dolayısıyla hayatım tamamen değişti. Uyku düzeni, sıcak yemek yemelerim kahve içmelerim bile..."

3
Abone Olgoogle-news

"Aslan tam okula başlamıştı, düzenli bir hayatımız olacak derken bu salgın tüm planlarımızı bozdu. Dolayısıyla şimdi 3.5 yaşında bir çocukla sabah yedi buçuktan akşam dokuza kadar hiç ayrılmadan beraberiz. İkinci bebek yapmayı isterken şu an anki planlarım yüzde 100 değişti”

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi