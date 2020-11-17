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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 08:41 | 

Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Yılın son meteor yağmuru olma özelliğini taşıyan Leonid meteor yağmurunun tarihi geldi çattı. Meteorların Leo (Aslan) yıldız kümesinden kaynaklanmasından dolayı, meteor yağmurlarına Leonid adı veriliyor. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

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Ekim ayının ortalarında Dünya kuyrukyıldız döküntülerinin içinden geçmeye başladı. Gökbilimciler yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterilen Leonid (Aslan) meteor yağmuru 17-18 Kasım tarihlerinde net bir şekilde gözlemlenebilecek. 17- 18 Kasım gecesi de Dünya’ya düşen kuyrukluyıldız döküntülerinin sayısı dorukta noktada olacak.

2LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN
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LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Leonid meteor yağmurunu izlemek için, gece saat 12’den sonra Doğu ile Kuzey-Doğu yönleri arasındaki ufuk çizgisine bakmak yeterli olacak. Ay, bu tarihlerde gündüz saatlerinde doğup, akşam saatlerinde batacak. Bu sebeple, Leonid meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir ışık kirliliği olmayacak.

3Leonid Meteor Yağmuru Nedir
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Leonid Meteor Yağmuru Nedir?

Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Yaklaşık 1 saat kadar süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denir.

4Meteor Yağmuru nedir
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Meteor Yağmuru nedir?

Meteor yağmuru, bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel bir olaydır.

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Meteorların çoğu bir kum tanesinden daha küçüktür, bu nedenle neredeyse tamamı parçalanır ve Dünya'nın yüzeyine asla çarpmaz. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Çok yoğun veya olağandışı meteor yağmurları, özellikle Leonidler olmak üzere saatte en az 1.000 göktaşı üreten meteor patlamaları ve meteor fırtınaları olarak bilinir.

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