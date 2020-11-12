Leonid meteor yağmuru ne zaman? İşte Leonid meteor yağmuru tarihi

Leonid Meteor Yağmuru Nedir? Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Yaklaşık 1 saat kadar süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denir.