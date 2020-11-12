Leonid meteor yağmuru ne zaman? İşte Leonid meteor yağmuru tarihi
Yılın son meteor yağmuru olma özelliğini taşıyan Leonid meteor yağmuru için geri sayım devam ediyor. Leonid meteor yağmurları, 33 yılda bir, meteor fırtınasına dönüşür. Normal yıllarda, Leonidlerin en yoğun olduğu günde bile, saatte 20 dolayında olan meteor sayısı, meteor fırtınası sırasında saatte 100.00’in üzerine çıkar. Leonid meteor yağmuru ne zaman? İşte Leonid meteor yağmuru tarihi...
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1
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Meteor yağmurları tam bir görsel şölendir. Çok sayıda “yıldızın” kısa sürede kaymasına meteor yağmuru denir. Leonid Meteor fırtınaları etkileyici olaylardır, ancak seyrek görülürler. Ekim ayının ortalarında Dünya kuyrukyıldız döküntülerinin içinden geçmeye başladı. 17- 18 Kasım gecesi de Dünya’ya düşen kuyrukluyıldız döküntülerinin sayısı dorukta noktada olacak.
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Leonid Meteor Yağmuru Nedir?
Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Yaklaşık 1 saat kadar süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denir.
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METEOR YAĞMURU NEDİR?
Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır. Bağımsız , tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir.