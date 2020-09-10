Genç sevgiliye sımsıkı sarıldı

Oscar ödüllü oyuncunun 76 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken, oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor. Bu konuda en güçlü adayı da DiCaprio'nun şu anda birlikte olduğu model Camila Morrone. Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Indenbirken, 2017'den bu yana flört eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an önce evlenmesini arzu ediyor. En büyük korkusu ise ünlü oyuncunun evliliğe yanaşmayıp Morrone'yi kendinden uzaklaştırması.