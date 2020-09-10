Genç sevgiliye sımsıkı sarıldı

Hollywood'un müzmin bekarı, bir dönem darılıp sonra barıştığı genç sevgilisiyle tatile çıktı.
Backgrid USA
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Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, model sevgilisi Camila Morrone ile geçtiğimiz hafta sonunu Malibu'da plajda geçirdi.
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45 yaşındaki DiCaprio ile 23 yaşındaki Morrone bir ara kumsalda birbirlerine sarılarak yürüdü.
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DiCaprio'nun paparazzilerin bulunduğu ortamlarda genellikle yaptığı gibi yüzünü gizlemek için bir şapka kullandığı görüldü.
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Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin ayrıldığı iddiaları da geçtiğimiz yılın son haftalarında gündeme gelmişti. Bunun nedeni ise DiCaprio'nun Kendall Jenner ile bir barda son derece samimi şekilde görüntülenmesiydi. O sırada Morrone, Marakeş Film Festivali'nin konuğu olarak Fas'ta bulunuyordu.
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Fakat sonra DiCaprio ile Morrone'nin ayrılmadığı ortaya çıktı. Çift, 2019'un son günlerinde kayak merkezi ve ünlülerin gözde kış tatili merkezi Aspen'de görüntülendi. Çıktıkları öğle yemeğinde objektiflere takılan çift, samimi görüntüler sergiledi. DiCaprio ile Morrone daha sonra da tatillerine St. Barths adasında devam etti. Çift, zaman zaman romantik anlar yaşadı. Zaman zaman da çocuklar gibi eğlendi. Ayrılık söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.
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Leonadro DiCaprio, daha önce aralarında Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal gibi ünlü modellerin de bulunduğu birçok kişiyle romantik ilişkiler yaşadı. Bazılarıyla evliliğin eşiğinden döndü. Geçen hafta DiCaprio'nun annesi Irmeline Indenbirken'in, oğlunun bir an önce evlenmesini istediği iddiaları basına yansımıştı.
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Oscar ödüllü oyuncunun 76 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken, oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor. Bu konuda en güçlü adayı da DiCaprio'nun şu anda birlikte olduğu model Camila Morrone. Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Indenbirken, 2017'den bu yana flört eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an önce evlenmesini arzu ediyor. En büyük korkusu ise ünlü oyuncunun evliliğe yanaşmayıp Morrone'yi kendinden uzaklaştırması.
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Aslına bakılırsa DiCaprio, annesinin bu kaygılarını haksız çıkarmayacak davranışlar da sergiledi son zamanlarda. Sevgilisi Camila Morrone Marakeş Film Festivali için Fas'tayken Kendall Jenner ile bir barda sabaha kadar samimi görüntüler sergilerken görülmüştü.
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23 yaşındaki Camila Morrone, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı. Aslında her ne kadar evlenmemiş olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun süre ilişki yaşadı. Model Morrone de Pacino'yu üvey babası olarak tanıttı.
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Camila Morrone, üç yıl önce bir Türk plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapmıştı. Morrone o dönemde çekim için Türkiye'ye de gelmişti.