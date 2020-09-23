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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 11:51 | 

Dizi oyuncusu çiftin iki çocuklu plaj keyfi: Bir elinde bebek, bir elinde terlik

İkisi de oynadıkları ve milyonlar tarafından izlenen dizilerle tanındı. Sonra birbirlerine aşık olup mutlu bir yuva kurdular.

Backgrid USA

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1PLAJ KEYFİ
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PLAJ KEYFİ

Şimdi de beş yaşındaki kızları ve henüz bu ayın ilk yarısında aralarına katılan oğulları ile birlikte hayatın keyfini çıkarıyor. Genç çift, önceki gün de iki çocuklarıyla birlikte plaj keyfi yaptı.

2İKİNCİ BEBEK DE GELDİ
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İKİNCİ BEBEK DE GELDİ

Bir dönem ekranlarda fırtına estiren Gossip Girl adlı diziyle tanınan 34 yaşındaki Leighton Meester ile The O.C adlı diziyle tanınan 40 yaşındaki Adam Brody, bir süre önce ikinci bebeklerine kavuştu.

3BEBEK ANNEDE BÜYÜK KIZ BABANIN YANINDA
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BEBEK ANNEDE BÜYÜK KIZ BABANIN YANINDA

Meester ile Brody, geçtiğimiz gün de hem 5 yaşındaki kızı Arlo Day'i ve bu ayın başında dünyaya gelen oğullarını da yanlarına alıp Malibu'da kumsala gitti.

4OĞLUNU EMZİRDİ
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OĞLUNU EMZİRDİ

Brody, kızı Arlo Day ile sörf yapıp dalgalarla oynarken Meester de henüz birkaç haftalık olan oğluyla ilgilendi. Meester bir ara bebeği kucağına alıp emzirdi. 

5MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU
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MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU

Leighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü.

6BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ
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BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ

Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.

7O DA DİZİ YILDIZI
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O DA DİZİ YILDIZI

Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti.

82014 YILINDA EVLENDİLER
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2014 YILINDA EVLENDİLER

 Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

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