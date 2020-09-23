Dizi oyuncusu çiftin iki çocuklu plaj keyfi: Bir elinde bebek, bir elinde terlik
İkisi de oynadıkları ve milyonlar tarafından izlenen dizilerle tanındı. Sonra birbirlerine aşık olup mutlu bir yuva kurdular.
Backgrid USA
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PLAJ KEYFİ
Şimdi de beş yaşındaki kızları ve henüz bu ayın ilk yarısında aralarına katılan oğulları ile birlikte hayatın keyfini çıkarıyor. Genç çift, önceki gün de iki çocuklarıyla birlikte plaj keyfi yaptı.
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İKİNCİ BEBEK DE GELDİ
Bir dönem ekranlarda fırtına estiren Gossip Girl adlı diziyle tanınan 34 yaşındaki Leighton Meester ile The O.C adlı diziyle tanınan 40 yaşındaki Adam Brody, bir süre önce ikinci bebeklerine kavuştu.
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BEBEK ANNEDE BÜYÜK KIZ BABANIN YANINDA
Meester ile Brody, geçtiğimiz gün de hem 5 yaşındaki kızı Arlo Day'i ve bu ayın başında dünyaya gelen oğullarını da yanlarına alıp Malibu'da kumsala gitti.
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OĞLUNU EMZİRDİ
Brody, kızı Arlo Day ile sörf yapıp dalgalarla oynarken Meester de henüz birkaç haftalık olan oğluyla ilgilendi. Meester bir ara bebeği kucağına alıp emzirdi.
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MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU
Leighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü.
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BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ
Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.
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O DA DİZİ YILDIZI
Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti.
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2014 YILINDA EVLENDİLER
Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.