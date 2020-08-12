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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 14:32,

Last of Us Part II için çok önemli güncelleme

Satışa çıktığı ilk gün oyunculardan büyük ilgi gören ve kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşan The Last of Us Part II'nin satışa çıkmasının üzerinden iki ay geçti. Oyunun yapımcısı Naughty Dog, oyun için sürpriz bir güncelleme çıkmaya hazırlanıyor.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Peki güncelleme ile The Last of Us Part II oynarken yeni neler göreceğiz?

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13 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanması beklenen güncelleme, The Last of Us Part II'nin yüklü olduğu konsollara hızlıca sunulacak. Güncelleme beraberinde önemli bir dizi yenilik getirecek.

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Güncelleme ile oyuna yeni bir zorluk seviyesi geliyor. Gerçekçi zorluk seviyesi olarak adlandırılan bu zorluk seviyesinde oynayanlar çok daha az mühimmatla ve zorlu düşmanlarla mücadele etmek durumunda kalacak.

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Bu zorluk seviyesiyle oyuncuya sunulan pek çok olanak kaldırılıyor. Ekran göstergeleri, dinleme modu, ön-sipariş hediyeleri, bazı seçenekler ve oynanış değiştiricileri de kapatılıyor.

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Oyuna bu zorluk seviyesinin de üstüne bir zorluk seviyesi daha ekleniyor: Permadeath. Kalıcı Ölüm olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu zorluk seviyesinde örneğin öldüğünüzde son kayıt edilen noktadan değil, bölümün en başında başlamak zorunda kalacaksınız.

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Örneğin Seatle 1. Gün bölümünde çok ilerlediniz; ancak bir noktada öldünüz. Bölümün en başından yeniden başlamak zorunda kalacaksınız.

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Ayrıca Film Grain efekti, dinleme modunu kapatma, hareket algılayıcı fonksiyonu ile nişan alma, bir nesneyi fırlatırken görüntülenen kavis göstergesini kapatma, nişan almayı hızlandırma ve nişan alırken eğim gücü ayarlarına ek olarak The Rat King ile olan karşılaşma, toplanabilir eşya takibi, toplanabilir eşyalar için geliştirilmiş dinleme modu ve ip için erişilebilirlik iyileştirmeleri yapılacak.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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