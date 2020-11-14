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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 15:36 | 

Koronavirüs paylaşımı tartışma yarattı

TV yıldızının sosyal medya sayfasından yaptığı koronavirüs paylaşımı tartışma yarattı.

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Görev aldığı TV şovuyla adını duyuran yıldızın koronavirüse yakalandığını belirttiği paylaşımını çok kısa bir süre sonra silmesi, akıllarda soru işareti yarattı.

Mega, Backgrid USA

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Emekli basketbol yıldızı Scottie Pippen ile evliliği ve katıldığı The Real Housewices adlı TV şovuyla tanıan 46 yaşındaki Larsa Pippen, geçen hafta sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını belirten bir açıklama yaptı.

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 Pippen, yatakta yatarken çektiği bir fotoğrafını Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştı. Yıldız "Bir haftadır Covid 19 ile savaşıyorum" diye yazdı.

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Sonra da paylaşımına "Şaka değil, ben daha önce hiç böyle ağrı hissetmemiştim" satırlarıyla devam etti. Fakat kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

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Onun bu ilginç davranışını da birçok kişi "Dikkat çekle çabası" olarak nitelendirdi. Hatta bu kadar insanı olumsuz etkileyen bir olayı bu amaçla kullandığı için eleştirenler de oldu.

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Larsa Pippen geçen hafta Miami'de bir havuz başında görüntülenmişti.

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Pippen, eski basketbolcu Scottie Pippen ile 1997'de evlendi. Dört çocuğu olan çift, 2018'de boşandı. Larsa Pippen, evlilikleri sırasında kocasını, bir dönem Khloe Kardashian ile birlikte olan Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etmişti.

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