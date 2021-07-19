Larissa Gacemer mutfakta: Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?
Ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz!
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2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.
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Burak Gacemer, eşinin mutfak hallerini sosyal medya hesabında takipçileri ile payaştı.
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Gacemer'in bir arkadaşı paylaşımlara "Bu kıza bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz? Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?" sözleriyle karşılık verdi.
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Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da Ajda Pekkan gibi mutfağa girip yemek yapıyorlar. İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram
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Hande mutfakta
Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutrafağa girdi.
Düzgün fizilği ile dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi. Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”
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BEREN SAAT'İN KARANTİNA PAYLAŞIMI
Ünlü oyuncu bu fotoğrafını sosyal medya hesabından " “Venedik davul çemberi” notuyla takipçileriyle paylaştı.
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AJDA PEKKAN MUTFAKTA
Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.
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Süperstar Ajda Pekkan mutfakta
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EVDE EKMEK YAPTI
Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.
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Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.
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Berdan Mardini bu fotoğrafın altına "Uzun zaman oldu beraber yemek yemedik, sağ olsun kıymetli eşim yine yapmış yapacağını, yerde yemek yemeyi sevdiğimi bildiği için de yere sofra kurmuş" notunu düştü.
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Berdan Mardini mutfağa girdi, hamur yoğurdu...
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Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
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Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.
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NESLİHAN ATAGÜL
2016 yılı temmuz ayında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül'ün takipçilerine 'günaydın' mesajı veriyor. Atagül omlet pişiririyor.
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DERYA ŞENSOY
Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.
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EDA TAŞPINAR
Eda Taşpınar mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.
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CEYDA DÜVENCİ & BÜLENT ŞAKRAK
Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: "Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."
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ATA DEMİRER
Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.Çektiği videoda balık pişiren 46 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?"
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HAZAL KAYA
Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.
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BERGÜZAR KOREL
Küçüklüğünden beri mutfağa meraklı olduğunu her fırsatta dile getiren Bergüzar Korel, vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.
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ASENA
Ünlü oryantal Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.