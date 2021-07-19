Larissa Gacemer mutfakta: Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?

AJDA PEKKAN MUTFAKTA Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.