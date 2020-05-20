Larissa Gacemer içini döktü: Lütfen üzülmeyin güzel insanlar
Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" diyerek isyan etmişti. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü model, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt vermişti.
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Gacemer, "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış." ifadelerini kullanmıştı.
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LÜTFEN ÜZÜLMEYİN
Bu sözlerden sonra pek çok ünlü isim Larrisa'ya destek verdi. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü model, "Daha önce paylaştığım video ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında o videoyu sizi üzmek için paylaşmadım. Lütfen üzülmeyin, ne olur... Farkındalık yaratmak, kimse hakkında bilmeden konuşmamak için paylaştım.
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Larissa Gacemer, kendisine destek veren herkese teşekkür etti
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HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
Annem ben küçükken ‘neden iki kulağımız, iki gözümüz ama bir ağzımız var biliyor musun?’ diye sormuştu. Sonra da ‘çünkü daha iyi dinlemek ve görmek için en son da konuşmak için’ demişti. ‘Gerekiyorsa bir şey söylemeden önce on defa düşün…’ Tanınmış kişilerin mesajları için çok teşekkür ediyorum. Destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Hayatımız devam ediyor sizleri seviyorum ve öpüyorum." açıklamasını yaptı.
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ÜNLÜ İSİMLER NE DEMİŞTİ
Hazal Kaya, Larissa Gacemer’e kendi hesabından yaptığı paylaşımla seslendi: “Beni böyle kabul etti demen çok dokundubana. Öylesi böylesi yok, şahane bir kadınsın. Eksiğin olmadığı gibi de fazlan var. Dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an bile dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Bir kadını bedeniyleilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın.”
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Ece Seçkin, Larissa Gacemer’e gelen kötü yorumlara tepki gösterdi: “Sosyal medya neden bu kadar korkunç bir hâl aldı bilmiyorum. Bu çifti üzmeye veya böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Hemcinsimi koruma ihtiyacıyla bunu yazıyorum. Birbirinizi koruyun kadınlar, birbirinizi yaralamayın.”