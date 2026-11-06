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Lapa lapa kar yağıyor: Evler ve yollar beyaz örtüyle kaplandı! 'Kış geldi diyebiliriz'

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#Kar Yağışı#Kar#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:12

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani ve sert düşüşüyle birlikte uzun süredir beklenen kar yağışı, birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden üst üste kritik uyarılar gelirken, yağışla birlikte köy evlerinin çatıları, yollar, meralar ve tarım arazileri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riskine karşı ekipler teyakkuza geçti.