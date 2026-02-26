×
Lapa lapa kar yağışı başladı: Kara teslim oldular, her yer beyaz örtüyle kaplandı! 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Hava Durumu#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 10:37

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava yurt genelinde etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı sonrasında birçok il ve ilçeler beyaz gelinlik giydi. Kent genelinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapılırken Vatandaşlardan Emin Kandemir, "Gece hafiften bir kar yağışı vardı, sabah kalktık 20 santimetre kar yağmış. Kara kışla mücadeleye devam ediyoruz." dedi. İşte yurttan manzaralar...