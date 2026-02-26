Lapa lapa kar yağışı başladı: Kara teslim oldular, her yer beyaz örtüyle kaplandı! 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği belirtilirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Yüksek kesimlerde de etkisini sürdüren kar nedeniyle Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları zaman zaman trafiğe kapatıldı.