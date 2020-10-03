Maskesi hayranlarını kızdırdı: Bu ne sorumsuzluk!

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ Koranavirüsle birlikte hayatın birçok alanında değişiklikler oldu. Bunlardan biri de dış görünüşle ilgili. Artık dünya üzerinde milyonlarca kişi kendini koronavirüs ve onun yol açtığı Covid 19 hastalığından korumak için maske kullanıyor.



İlk zamanlarda herkes birbirinin aynı maskeleri kullansa da artık onun da bir modası var. Farklılık arayışındaki bazı kişiler de görünüşlerine renk katmak için farklı tasarımlı maskeler tercih ediyor. Bu konunun öncüsü ünlüler. İşte ünlülerin bazıları renkli görüntüler sergileyen bazıları da işe yaradığı şüpheli ama dikkat çeken maskeleri.



Backgrid USA, Backgrid UK