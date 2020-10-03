MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMaskesi hayranlarını kızdırdı: Bu ne sorumsuzluk!
GeriMagazin Maskesi hayranlarını kızdırdı: Bu ne sorumsuzluk!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 15:00 | 

Maskesi hayranlarını kızdırdı: Bu ne sorumsuzluk!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyada milyonlarca insan maske takmak zorunda. Elbette buna ünlüler de dahil.

Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SIRF FARKLILIK OLSUN DİYE
Abone Olgoogle-news

SIRF FARKLILIK OLSUN DİYE

Fakat bazıları sırf değişiklik olsun diye görüntüsü şık ama aslında koruyuculuğu olmayan maskeler kullanıyor. Bu durum da hayranlarını zaman zaman kızdırıyor.

2ŞİİR KİTABINI TANITTI
Abone Olgoogle-news

ŞİİR KİTABINI TANITTI

İşte bunlardan biri de ünlü şarkıcı Lana Del Rey. 35 yaşındaki şarkıcı cuma günü Los Angeles'ta bir kitabevinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Şarkıcı, Violent Bent Backwards Over the Grass adlı şiir kitabını tanıttı, bazı bölümleri okudu. Sonra da hayranlarıyla sohbet etti.

3MASKESİ KIZDIRDI
Abone Olgoogle-news

MASKESİ KIZDIRDI

Beyaz bir kıyafet giyen Lana Del Rey, gümüy rengi babet ayakkabılarla dış görünümünü tamamladı. Koronavirüs önlemi olarak da bir maske taktı. Fakat bu maske takipçilerinden de tepki çekmesine neden oldu. Çünkü Lana Dey Rey, daha önce benzerini Paris Hilton'ın kullandığı görünüş olarak belki şık ama hiçbir koruyucu özelliği olmayan bir maske kullandı.

4SORUMSUZ OLMAKLA ELEŞTİRDİLER
Abone Olgoogle-news

SORUMSUZ OLMAKLA ELEŞTİRDİLER

İşte bu da hayranlarının onu sosyal medyada sert şekilde eleştirmesine neden oldu. Birçok takipçisi şarkıcıyı "Sorumsuz" olarak nitelendirdi. Fakat Lana Del Rey'in erkek kardeşi Chuck Grant de Lana Del Rey'in sorumsu davranmadığını savundu. Grant, ablasının koronavirüs testinin negatif çıktığını ve etkinlikte de hayranlarıyla arasında mesafe bıraktığını söyledi.

  Los Angeles bölgesinde 1000'e yakın pozitif koronavirüs vakası bulunuyor. Bölgede yaşayan insanların da dışarı çıkarken, kalabalıklar arasına girdiklerinde maske kullanması gerekiyor. 

5BİRBİRİNDEN İLGİNÇ
Abone Olgoogle-news

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ

Koranavirüsle birlikte hayatın birçok alanında değişiklikler oldu. Bunlardan biri de dış görünüşle ilgili. Artık dünya üzerinde milyonlarca kişi kendini koronavirüs ve onun yol açtığı Covid 19 hastalığından korumak için maske kullanıyor.

İlk zamanlarda herkes birbirinin aynı maskeleri kullansa da artık onun da bir modası var. Farklılık arayışındaki bazı kişiler de görünüşlerine renk katmak için farklı tasarımlı maskeler tercih ediyor. Bu konunun öncüsü ünlüler. İşte ünlülerin bazıları renkli görüntüler sergileyen bazıları da işe yaradığı şüpheli ama dikkat çeken maskeleri.

Backgrid USA, Backgrid UK

6GÖSTERİŞLİ MASKE
Abone Olgoogle-news

GÖSTERİŞLİ MASKE

Paris Hilton, geçttiğimiz haftalarda virüsten koruduğu şüpheli ama görüntüsü gösterişli bu maskeli taktı.

7EN SEVDİĞİ RENK PEMBE
Abone Olgoogle-news

EN SEVDİĞİ RENK PEMBE

Hilton'ın en sevdiği renk pembe. Bu da elbisesine uygun eğlenceli bir maske.

8İDDİALI MASKE
Abone Olgoogle-news

İDDİALI MASKE

Phoebe Price'ın maskesi de kıyafetleri gibi iddialı.

9EN DİKKAT ÇEKEN MASKE
Abone Olgoogle-news

EN DİKKAT ÇEKEN MASKE

Freddie Prinz Jr. haftalardır bu ilginç maske ile sokaklarda görüntüleniyor.

10NEŞELİ MASKE
Abone Olgoogle-news

NEŞELİ MASKE

Jack Osbourne'un maskesi de ilgi çekici.

11KIYAFETE UYGUN
Abone Olgoogle-news

KIYAFETE UYGUN

Madison Beer'ın maskesini kıyafetiyle kombinledi.

12ÜZERİNDE ADI YAZILI
Abone Olgoogle-news

ÜZERİNDE ADI YAZILI

Elle Fanning de üzerinde adı yazılı olan bir maske tercih etti.

13VİRÜSTEN KORUDUĞU ŞÜPHELİ
Abone Olgoogle-news

VİRÜSTEN KORUDUĞU ŞÜPHELİ

Youtube videolarıyla ünlenen Nikita Dragun'un maskesi onu virüsten koruyor mu bilinmez ama dikkat çekici olduğu kesin.

14GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR
Abone Olgoogle-news

GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR

Joel McHale de epey eğlenceli bir maske tercih etti.

15KRALİYET MASKELERİ
Abone Olgoogle-news

KRALİYET MASKELERİ

Daha önce ziyaretlerinde maske takmadığı için eleştirilen Cambridge Düşesi Kate Middleton, son iki ziyaretinde ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan bu maskeyi kullandı.

16KLASİKTEN YANA
Abone Olgoogle-news

KLASİKTEN YANA

İspanya Kraliçesi Letizia, klasik maske tercih ediyor.

17
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi