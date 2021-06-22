36 yaşına Barbie pastayla girdi

Lana Del Rey'in doğum günü paylaşımlarına takipçilerinden de çok sayıda kutlama mesajı geldi. Bir takipçisi "sanatınla dünyaya ilham verdiğin için teşekkürler. İyi ki doğdun" diye yazdı. Bir başkası da "Mutlu yıllar. Sen bu dünyadaki birçok kişi için bir ışıksın" diyerek Lana Del Rey'e iyi dileklerini sundu.