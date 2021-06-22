36 yaşına Barbie pastayla girdi

Ünlü şarkıcı hem yeni yaşını hem de doğacak yeğenini böyle kutladı.
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Ünlü şarkıcı 36'ıncı doğum gününü, ailesini mutlu eden bir başka güzel haberle kutladı.
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Lana Del Rey, 36'ncı doğum gününü Barbie bebek şeklindeki pembe renkli bir pastayla kutladı. Del Rey, pastasıyla çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.
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Ünlü şarkıcı, "Hayattaki mutluluğunun merkezinde olan ailesi ve arkadaşlarına kalbinin derinliklerinden teşekkür etmek istediğini belirtti.
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Lana Del Rey, kendisi yeni yaşını kutlarken kız kardeşi Caroline ile ilgili mutlu haberi de takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı kız kardeşinin de çok yakında bir kız bebeği olacağını duyurdu.
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Lana Del Rey'in birlikte fotoğraf çektirdiği pastanın da aynı zamanda bu kız bebeği kutlamak için seçtiğinin altını çizdi.
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Del Rey, ailesinde pembe rengin, yakında aralarına katılacak olan kız bebekleri haber vermek amacıyla yıllardır kullanılan bir simge olduğunu da paylaşımında belirtti.
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Lana Del Rey'in doğum günü paylaşımlarına takipçilerinden de çok sayıda kutlama mesajı geldi. Bir takipçisi "sanatınla dünyaya ilham verdiğin için teşekkürler. İyi ki doğdun" diye yazdı. Bir başkası da "Mutlu yıllar. Sen bu dünyadaki birçok kişi için bir ışıksın" diyerek Lana Del Rey'e iyi dileklerini sundu.