Lambda varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? İşte Lambda varyantı ile ilgili bilinenler
Delta varyantı ardından Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan lambda varyantı da paniğe neden oldu. Lambda varyantının delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, aşının etkisi üzerinde ise kesin bir yargıya varmış değil. Zira bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması bilim insanlarının elini bir hayli güçleştiriyor. Peki, lambda varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? İşte Lambda varyantı ile ilgili bilinenler...
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Bilim insanları bulaşıcı özelliği yüksek Delta varyantının etkilerini çözmeye çalışırken Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor. Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.
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Delta varyantının Türkiye’de üç ilde görüldüğü biliniyor ancak lambda varyantı ile ilgili bir veri henüz gelmedi. Lambda ilk olarak 2020'nin Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkmıştı.
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Şili'de yapılan bir araştırmada ise Lambda'nın aşıdan diğer varyantlara göre daha kolay kaçabildiği saptandı. Şili'de yapılan bir araştırmada ise Lambda'nın aşıdan diğer varyantlara göre daha kolay kaçabildiği saptandı.
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AŞILARIN ETKİSİNİ KIRIYOR MU?
İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Lambda varyantı hakkında ‘incelenmekte olan bir varyant’ ifadelerine yer verirken, “Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya halihazırda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını" belirtti.